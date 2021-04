Der nächste „Geisterfahrer“-Crash im Ambergtunnel

Am Dienstagabend um kurz vor halb zehn fuhren eine 26-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen hintereinander in der Oströhre des Ambergtunnels in Fahrtrichtung Deutschland Da in der Weströhre, wie bereits in den vergangenen Tage, Wartungsarbeiten stattfanden, musste ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet werden. Zudem galt eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 60 km/h und Überholverbot.