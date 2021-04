Wo wandert es sich bei uns am schönsten?

Das Wandern ist nicht nur des Müllers, sondern auch des Österreichers Lust. Daher möchten wir heute von Ihnen wissen: Wo wandert es sich im Land der Berge am schönsten? Haben Sie Geheimtipps oder Routen, die Sie mit den anderen Leserinnen und Lesern teilen möchten? Angeregt zu dieser Frage hat uns Leserreporter Phil Z., der uns dieses herrliche Bild von seinem Waldspaziergang in Kopfing im Innkreis hat zukommen lassen. Eine wirklich gelungene Aufnahme, wie auch viele weitere, tolle Wanderfotos der krone.at-Leser, die uns erreicht haben. Wenn das Schöne doch so nah liegt, wieso dann in die Ferne schweifen? Gerade in diesen Zeiten, in der eine konkrete Urlaubsplanung für weiter entfernte Ziele wohl erschwert sein dürfte, sind erholsame Wanderausflüge im Inland ganz sicher nicht die schlechteste Idee!