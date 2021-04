Niederösterreich: Ab 3. Mai wieder Lockdown light

Konkret dürfte dies bedeuten, dass der Handel in Niederösterreich wieder öffnet - die Öffnungsschritte, Gastronomie, Tourismus, Kultur und Hobbysport betreffend, werden synchron mit Restösterreich wohl am 19. Mai in Angriff genommen. Details will die Regierungsspitze am Nachmittag bekannt geben.