Welcher Head Coach sorgt im Draft für Furore?

Der NFL-Draft steht an. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wählen die 32 Teams die größten Talente des Sports. Football-Experten diskutieren bereits welcher Head Coach in Runde 1 das größte Spektakel abliefern wird (siehe Video oben). Ganz heiße Tipps sind Bill Belichick von den New England Patriots und Kyle Shanahan von den San Francisco 49ers.