Schüler in Wien und NÖ kehren in Klassen zurück

Nach den Abschlussklassen sind am Montag in Wien und Niederösterreich auch die restlichen Kinder und Jugendlichen wieder in die Schulen zurückgekehrt. Bis zum 16. Mai gibt es wie im Rest Österreichs an Volksschulen fünf Tage Präsenzbetrieb - an Mittelschulen, Sonderschulen, AHS, Berufsschulen und berufsbildenden Schulen dagegen Schichtbetrieb.