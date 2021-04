Schlager sei Dank: Punkt für Rapid wie ein Sieg

... nein, gestern ging es nicht um den Schönsten im Land. Aber Didi Kühbauer setzte dem LASK wieder den Spiegel vor, versuchte sie im 3-4-3-Anzug mit den eigenen Waffen zu schlagen. Das ging zuletzt ja immer gut. Fünf Mal in Folge hatte Grün-Weiß die Linzer so besiegt. Gestern nicht, aber irgendwie fühlte sich auch das 1:1 wie ein Sieg an.