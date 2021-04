Der Meisterschafts-Abbruch kam eindeutig zu früh!

Manfred Sperhansl hätte als sportlicher Leiter in dieser Saison mit seinem USV Scheiblingkirchen gerne den Aufstieg in die 3. Liga gefeiert. Daraus wurde allerdings nichts. Denn Corona und der NÖFV-Präsident Johann Gartner machten Christian Ressler & Co. einen Strich durch die Rechnung. Im fan.at-Fußballtalk sprach Sperhansl mit NÖ-Sportchef Hannes Steiner über den vorzeitigen Abbruch der Meisterschaften im NÖ-Unterhaus. Für beide kam dieser zu früh...