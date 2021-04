Götschl ÖSV-Boss? Dank Schröcksnadel wird‘s ernst

Wird Renate Götschl neue ÖSV-Präsidentin? Die Frage beschäftigt in dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ natürlich auch Peter Frauneder und Michael Fally. Mit der Hilfe von Peter Schröcksnadel ist Götschl „jedenfalls nicht krasse Außenseiterin“, sagt Frauneder. Außerdem Themen in der Sendung: Max Verstappens Sieg beim F1-GP in Italien, die Präsentation der Super League, das Transferkarussell am Trainersektor und natürlich die Finanz-Misere der Wiener Austria.