AstraZeneca: EU-Kommission stellt Vertrag infrage

Verlängerung „äußerst unwahrscheinlich“

Bereits am Freitag hatte die französische Industrieministerin Agnes Pannier-Runacher in einem Interview gesagt, dass eine Vertragsverlängerung mit AstraZeneca äußerst unwahrscheinlich sei. „Es ist noch nicht entschieden, aber es ist am wahrscheinlichsten, dass die EU ihre Abmachung mit dem britisch-schwedischen Unternehmen nicht über 2021 hinaus verlängern wird“, so die Ministerin.