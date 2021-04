Prinz Harry und William: Das sagten sie zueinander

Gespannt hat die Weltöffentlichkeit am Samstag anlässlich des Begräbnisses von Prinz Philip das erste Aufeinandertreffen seiner Enkel William und Harry nach dessen „Megxit“ in die USA verfolgt. Trotz anfänglich ernster Mienen kamen sich die Brüder zur Freude vieler Royal-Fans am Ende doch noch näher. Was sie zueinander sagten, wollen Lippenleser herausgefunden haben.