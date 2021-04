MAN-Werk in Steyr: IV-Chef hofft weiter auf Wolf

IV-Präsident Georg Knill hofft auf ein Weiterbestehen des Standorts Steyr, den MAN schließen will. „Absolut“ gebe es noch eine Perspektive für den Standort, sagte Knill in der ORF-„Pressestunde“. Die Belegschaft hatte den Plan von Manager und Investor Siegfried Wolf mit großer Mehrheit abgelehnt, der IV-Chef lobte ihn aber als „Zukunftslösung“. „Ich glaube es werden Wege zurück an den Verhandlungstisch führen“, hoffte Knill, dass Wolf doch noch ins Steyr-Boot geholt werden könnte.