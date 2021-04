Weltrekordler Kipchoge gewinnt Enschede-Marathon

Olympiasieger und Weltrekordler Eliud Kipchoge hat sich am Sonntag bei seinem Sieg im Enschede-Marathon in starker Form präsentiert. Der Kenianer gewann das von Hamburg auf das Flughafenareal verlegte Eliterennen in 2:04:30 Stunden. Beim ersten Antreten nach der überraschenden Niederlage in London im Oktober (8. Platz) meldete sich der 36-Jährige in den Favoritenkreis für Tokio zurück. Der Österreicher Timon Theuer gab auf, nachdem er vor Kilometer 35 Probleme bekommen hatte.