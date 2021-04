Die Ära Castro in Kuba geht zu Ende

Mobiles Internet macht Protest leichter

Seit einigen Monaten ist in Kuba die soziale Unzufriedenheit ungewöhnlich spürbar - was mit der Verbreitung des mobilen Internets zu tun hat. Es gab Proteste von Künstlern und Dissidenten, aber auch von Tierschützern. In den sozialen Netzwerken kamen Forderungen von jungen Menschen nach politischer Freiheit und mehr Meinungsfreiheit auf.