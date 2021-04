Gastronomie: Aufsperren nicht immer wirtschaftlich

„Manche Tage rentieren sich, andere nicht“

Da am Anfang nur knapp 60 Prozent der Betriebe geöffnet hatten, haben sich die Gäste nach dem Angebot gerichtet: Gut besucht waren Lokale im innerstädtischen Bereich. Aufgrund der Abstandsregelung können die Wirte im Schnitt nur 50 Prozent ihrer Kapazitäten nutzen, folglich macht die Öffnung wirtschaftlich nicht immer Sinn. Köb: „Manche Tage rentieren sich, andere nicht. Wir Wirte sehen uns aber in erster Linie in der Pflicht, Mitarbeitern und Gästen eine Perspektive zu geben.“ Allerdings müsse möglichst schnell die Abstandsregel von zwei auf einen Meter verringert werden, zudem führe an einer Verschiebung der Sperrstunde von 20 auf 23 Uhr kein Weg vorbei.