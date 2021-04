Niederlage für Pöltl ++ Irrer Doncic-Buzzerbeater

Für die San Antonio Spurs hat es am Mittwoch in der NBA eine 112:117-Niederlage bei den Toronto Raptors gesetzt. Jakob Pöltl verzeichnete gegen sein ehemaliges Team vier Punkte, zehn Rebounds und zwei Blocks in 26:43 Einsatzminuten. „Wir waren heute eher lasch und die Raptors haben dies auch ohne einige Schlüsselspieler gut ausnützen können“, kommentierte der Center den Ausgang der Partie. Einen irren Buzzerbeater gab es von Dallas-Star Luka Doncic.