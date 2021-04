Feriendorf rund um 100 Jahre alte Villa geplant

13,5 Millionen Euro

Ihr Ziel ist es, bis Oktober 2022 um 13,5 Millionen Euro das Dietlgut aus dem Dornröschenschlaf wachzuküssen. Denn um das Hotel und die Landvilla aus dem Jahr 1925 ist es schon seit langer Zeit sehr ruhig, obwohl die grundsätzliche touristische Widmung der Liegenschaft am Tisch liegt. Nun wollen die Immo-Spezialisten das Gebäude in den Originalzustand von vor rund 100 Jahren rückbauen. „Es soll wieder seinen einstigen Charme erhalten“, so die Projektbetreiber. Die Gäste sollen demnach in dem 3,5 Hektar großen Feriendorf mit 32 Apartments und sechs Familienhütten ihren Urlaub so wie damals verbringen können.