Verlässt Haaland den BVB? Berater spricht Klartext

„Ich kann bestätigen, dass ich in Dortmund zu Gesprächen war“, wird der 53-Jährige Raiola von „Sport1“ zitiert. „Michael Zorc hat uns klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will.“ Trotzdem will der Star-Berater einen Dortmund-Abschied von Haaland im Sommer nicht komplett ausschließen. „Ich respektiere die Meinung, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin. Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay.“