Prinz Philip: Der modernste der Royals

Anlässlich des Todes von Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, fast 74 Jahre Ehemann der Queen, wurden am Samstag Salutschüsse in ganz Großbritannien, in Gibraltar und von allen Kriegsschiffen der Royal Navy abgefeuert. Warum so viel Ehre für einen Mann, der „nur“ Prinzgemahl war? Weil er eben nicht nur Ehemann einer regierenden Monarchin, sondern eine Klammer in jenem Land war, in dem er zwar nicht geboren wurde, dem er aber achtzig Jahre lang gedient hat: zuerst als Soldat, dann an der Seite seiner Königin.