Ohne ausreichend Strom geht uns das Wasser aus

Ein „Blackout“, also ein Großausfall der Stromversorgung, hätte auch in Oberösterreich schlimme Folgen, zeigen Grüne und SPÖ an einem Teilbereich auf: „Die Trinkwasserversorgung könnte in vielen Gemeinden nicht sichergestellt werden“, sagt der grüne Klubobmann Gottfried Hirz. Notstromaggregate fehlen meist.