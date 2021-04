Textilmanufaktur fand im Krisenmodus neue Partner

In der Pfarrgasse in Bad Ischl gegenüber der Kaffee-Konditorei Zauner hat sich das AtelierFranz eingerichtet. „Wir haben hier unsere Produktion, aber auch unseren Showroom“, verrät Ibo Soliman. Der Linzer, der an der Kunstuni studierte und die Meisterprüfung als Damenkleidermacher absolvierte, betreibt mit Christian Mühlbacher die Kreativschmiede und Textilmanufaktur. Für Red Bull entstanden hier schon Designs, auch für die eigene Kollektion namens Selektion 21 – und nun auch Stoffservietten, Geschirrtücher und und und. „Der Bereich der Alltagstextilien gewinnt an Bedeutung“, erzählt Soliman.