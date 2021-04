Papst schüttelte Gläubigen ausgiebig die Hände

Corona - quo vadis? (dt.: Wohin wird das führen?) Nach einem Ostergottesdienst im Petersdom vor nur wenigen Würdenträgern und Gläubigen hat Papst Franziskus nun trotz Covid-Pandemie eine Messe in der Kirche Santo Spirito in Sassia in Rom abgehalten. Er strahlte über das ganze Gesicht, als er die ausgiebig die Hände vieler Gottesdienst-Teilnehmer schüttelte und eindeutig deren Nähe suchten. Einige küssten dem Argentinier, der keinen Mundschutz trug, sogar die Hand.