Tiroler Schülerin allergisch gegen Test-Stäbchen

Symptome an den Testtagen

Volksschülerin Lena (Name geändert) leidet seit der Wiedereinführung des Präsenzunterrichtes an starken Kopfschmerzen, Bauchweh, Übelkeit sowie Durchfall. Die Symptome beginnen im Unterricht, erstrecken sich bis zum Abend hin und enden teilweise sogar mit Erbrechen. „Auffällig dabei ist, dass es unserer Tochter immer montags, mittwochs und auch freitags schlecht geht - also genau an jenen drei Tagen, an denen in ihrer Klasse die Testungen sind“, erklärt ihr Vater.