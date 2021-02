Wieder in die Schule mit „Nasenbohrer“-Test

In den Volksschulen zweimal pro Woche, bei den Größeren jeweils am ersten Präsenztag: In den Schulen gibt es nun Tests, „die so einfach sind wie Nasenbohren“. Und das geht so: „Hände waschen bzw. desinfizieren, Wattestäbchen 1,5 cm tief in ein Nasenloch stecken, mehrmals drehen, dann das andere Nasenloch abstreichen“, erklärt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.