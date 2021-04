Hotel an der Donauschlinge von Investor gerettet

Am Boden zerstört waren vor elf Monaten Eva Gugler und ihr Gatte Marc Hillebrandt. Sie mussten beim Landesgericht Wels Insolvenz anmelden. Corona hat die ohnehin schwierige Lage ihres Hotels „Donauschlinge“ verschärft. Elf Monate später ist Oberösterreichs größte Unterkunft an der Donau gerettet. Der Elektrotechnikspezialist Etech investiert in den Weiterbetrieb. Die Immobilienverwaltung Donauschlinge GmbH mit den Bossen Norbert Kaimberger und Florian Schmid wurde gegründet.