„Irgendwann ging uns dann das Wasser aus“

Kamen Sie alleine mit Englisch durch?

Buciuman: In russischsprachigem Gebiet, Teilen der Ex-Sowjetunion, kommt man mit Englisch nicht weit. Wir dachten: Es wäre geschickt, mit den Leuten russisch zu reden. Wir haben uns während der Fahrt einen Russischkurs am Handy angehört. Zehn Stunden am Rad, da merkt man sich schon was. Später in Kasachstan haben wir sogar mit einem Raketenwissenschaftler über seine Tätigkeit etwas reden können.