Eklat um Ibrahimovic! Hat er einen Löwen getötet?

Moralische Fragen tun sich da auf. Denn es war nicht illegal, was der Schwede machte. Er erlegte ein Tier, das nie zuvor in der Freiheit gelebt hatte. Kurz zuvor soll er seine Jagdlizenz erlangt haben. Der Löwe steht zwar auf der Roten Liste der bedrohten Arten, die Jagd ist allerdings laut der englischen „Daily Mail“ legal, sofern die Behörden in Südafrika die entsprechenden Genehmigungen ausstellen.