Vom Sorgenkind zur Waffe: Taxis „Auferstehung“

Aber jetzt ist er zu Ostern quasi „auferstanden“, traf er erstmals seit dem 4. Oktober (!) wieder in der Liga: Fersler zum 1:0, per Kopf zum 4:1 und drei Minuten später nach Rapids schönster Kombination (über Kara und Schick mit einmal Berühren) zum 5:1. Sein erster Triplepack in der Bundesliga. „Er hat nie aufgegeben, gut gearbeitet, ist dran geblieben“, freute sich Kühbauer für und mit Fountas. Seine Ladehemmung ist vorbei.