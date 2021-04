Gesuchter Schütze stellte sich der Linzer Polizei

Jener Unbekannte, der am Ostermontag in der Eichendorffstraße in Linz auf offener Straße zwei Schüsse abgegeben und eine Großfahndung verursacht hatte, stellte sich am Abend selbst der Polizei. Der 25-Jährige Linzer erklärte, die Tat aus Frust begangen zu haben und betrunken gewesen zu sein.