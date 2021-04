Fahndung in Linz: Unbekannter schoss in die Luft

Kurz vor 8.00 Uhr gingen die Notrufe in der Leitzentrale der Polizei in Linz ein. Ein Mann, bekleidet mit schwarzer Kappe und mit schwarzem Pullover, soll bei der Kreuzung Eichendorffstraße/Schöpfstraße mit einer Waffe in die Luft schießen. Die Polizei rückte sofort mit dem Einsatzkommando der Cobra an.