Hamilton: Graue Haare wegen Duell mit Verstappen

In Bahrain zeichnete sich schon ab, was in der ganzen Formel-1-Saison zu erwarten ist: nämlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und „dem jungen Wilden“ Max Verstappen, der die Krone auf seine Formel-1-Karriere draufsetzen will. Und Hamilton ist es sich bewusst, dass dieses Jahr alles anders werden könnte. Er schätzt auch seinen Teamkollegen Valtteri Bottas sehr schnell ein.