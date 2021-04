Gmunden stellt im Viertelfinale gegen Graz auf 2:0

Die Swans Gmunden haben auch das zweite Match der Viertelfinal-Serie in der Basketball-Superliga gegen UBSC Graz für sich entschieden! Die favorisierten Oberösterreicher gewannen am Ostersonntag auswärts 94:82 (55:45), damit können sie am Donnerstag in der eigenen Halle den Halbfinal-Einzug fixieren.