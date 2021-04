Ohne Suljovic: Premier League of Darts beginnt

Die Premier League of Darts beginnt am Ostermontag in Milton Keynes und diesmal ohne den Österreicher Mensur Suljovic. Nur die ersten vier der Weltrangliste sowie sechs mit Wildcards bestückte Spieler sind im 16 Turniere umfassenden Event dabei. Als Top-Favoriten gelten der Waliser Weltmeister Gerwyn Price und der Niederländer Michael van Gerwen. Üblicherweise wird einmal pro Woche donnerstags gespielt, doch wegen Corona ist der Premier-League-Zeitplan stark gestrafft.