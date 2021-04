Homeoffice: „Arbeitswelt von morgen wird fluider“

Was bringt also die Zukunft? „Die Arbeitswelt von morgen wird fluider. Im Sinne von: Man macht die richtige Aufgabe, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, so der Zukunftsforscher. Es gebe Tätigkeiten die sich wunderbar für das Homeoffice eignen, etwa wenn man alleine arbeitet und man sich konzentrieren muss. „Aber wenn man mal versucht, ein längeres kreatives Meeting über Zoom zu führen, dann wünscht man sich vielleicht den Kontakt vor Ort im Büro.“ Das Büro sei in diesem Kontext auch ein sozialer Ort, ähnlich wie die Schule.