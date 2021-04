Nach der Corona-Krise: Wie soll es weitergehen? Kopieren

Österreich befindet sich inmitten der dritten Welle und die Wirtschaftsexperten sehen die kommenden Monate mit gemischten Gefühlen. Gerade die Gastro & Hotellerie hat es in diesen herausfordernden Zeiten nicht leicht, aber auch zahlreiche andere Wirtschaftszweige stehen vor einer ungewissen Zukunft. Vonseiten der Bundesregierung wird zwar mit diversen Hilfsprogrammen versucht, die Wirtschaft zu stützen. Dennoch gab es alleine im letzten Jahr einen Wirtschaftseinbruch von 6,6 % des BIP. Zunehmend mit Besorgnis sehen die „Krone“-Leser auch die sozialen Spannungen innerhalb der Bevölkerung als ein großes Problem. Da stellt sich für die österreichische Bevölkerung zwangsläufig die Frage: Wie kann es mit Österreich wirtschaftlich und politisch weitergehen und was wird uns von der Corona-Krise erhalten bleiben? Wie hat Sie die Krise persönlich getroffen und welche Hoffnungen setzen Sie nun in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft?