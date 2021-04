AstraZeneca: Umstieg bei zweitem Stich empfohlen

In der AstraZeneca-Debatte hat die Ständige Impfkommission in Deutschland ein Machtwort gesprochen. Personen unter 60 Jahren, die erst eine Impfung mit dem Präparat erhalten haben, sollen für ihren zweiten Stich auf ein anderes Mittel umsteigen. Der zeitliche Abstand solle mit zwölf Wochen gleich bleiben. Als Alternative zu AstraZeneca, das nunmehr nur noch für Über-60-Jährige empfohlen wird, stehen in Deutschland - wie auch in Österreich - derzeit Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung.