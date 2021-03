Charité setzt AstraZeneca bei Frauen unter 55 aus

Sie betonte, dass in der Charité keine Komplikationen nach Impfungen mit dem AstraZeneca-Vakzin aufgetreten seien. Diese wolle jedoch vorsorglich agieren und abschließende Bewertungen abwarten. Die Charité habe in der Pandemie bisher rund 16.000 Erst- und Zweitimpfungen an ihr Personal verabreicht. „Davon entfiel der größte Teil auf AstraZeneca“, so Zingl.