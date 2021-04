Deutsche schwärmen: „Traumhaft auf Mallorca“

Niedrige Corona-Zahlen

Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Donnerstag auf der spanischen Mittelmeerinsel bei 34,57. Die Sieben-Tage-Inzidenz war damit genauso hoch wie am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. In den meisten anderen spanischen Regionen lag die Sieben-Tage-Inzidenz über 50. Für Deutschland nannte das Robert Koch-Institut am Donnerstag einen Wert von 134.