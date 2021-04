Erling Haaland: Erst Barcelona, dann Real Madrid

Auch ManCity bietet mit

Aber nicht nur die beiden spanischen Top-Klubs sind hinter Haaland her. Nein, auch Manchester City will offenbar mitbieten. Wenn man einem Bericht der „Sun“ Glauben schenken darf, dann lockt der Klub von Trainer Pep Guardiola mit einem Mega-Gehalt von 183 (!) Millionen Euro in fünf Jahren. Dazu rechnen die Engländer mit einer geforderten Ablösesumme von mehr als 170 Millionen Euro - und sprechen deshalb von einem verrückten Gesamt-Paket, das sogar die 350-Millionen-Marke sprengen würde. Gut möglich also, dass die Reise der beiden auf der Insel fortgesetzt wird.