14:0! Japan dreht Mongolei durch den Fleischwolf

Japans Fußball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur WM 2022 einen Sieg in zweistelliger Höhe gefeiert. Gegen Außenseiter Mongolei setzten sich die Japaner am Dienstag mit 14:0 (5:0) durch. In Asien wird derzeit die zweite Phase der Qualifikation für das Turnier in Katar gespielt, Japan könnte gegen Myanmar Anfang Juni vorzeitig den Aufstieg in die dritte Runde fixieren.