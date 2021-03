Staatsanwaltschaft prüft Irrtum bei Prostata-OP

Staatsanwaltschaft ermittelt

Bei bloß 155 Prostata-Biopsien (Entnahmen von Gewebeproben mittels Stanze) im Vorjahr im KUK sollte man eigentlich nicht mit Verwechslungen rechnen müssen. Auch akribische Recherchen hätten nichts zutage gefördert, was das erklären könnte, heißt es. Die im November entnommenen Gewebeproben der Männer sind damals noch zur Universitätsklinik Erlangen (Deutschland) geschickt worden. Ob die Verwechslung womöglich dort passiert sein könnte, soll nun die Staatsanwaltschaft Linz klären. Aufgedeckt wurde sie jedenfalls in Linz, am KUK selbst, von Pathologie-Leiter Rupert Langer. Der wunderte sich bei der routinemäßigen Operations-Nachkontrolle nämlich, dass keine Krebszellen in der herausoperierten Prostata zu finden waren.