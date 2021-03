„Corona versaut uns unsere Jugend“

„Das Thema Depression kam in den früheren Jahren in keinem einzigen Bericht vor“, schilderte Johannes Schindlegger vom Jugendreport-Team am Dienstag bei der Präsentation den gravierenden Unterschied zu Umfragen der vergangenen Jahre. Auch das Thema Gesundheit, das nun für die Jugend das zweitwichtigste in ihrem Leben darstellt, „war bisher wenig bis gar nicht präsent“. Wie sehr die Corona-Maßnahmen die jungen Menschen belasten, zeigt alleine schon die Frage nach den Freizeitbeschäftigungen: Denn diese wird mit Abstand am liebsten mit Freunden verbracht (80 Prozent), was seit einem Jahr eben nur sehr eingeschränkt möglich ist. Mehr als jede/r Zweite betreibt auch Sport und/oder ist Mitglied in einem Verein.