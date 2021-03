Fast 40.000 Schwazer sind bereits geimpft

Rege Teilnahme an Studie der Medizin-Uni Innsbruck

Weiterhin zeichnet sich eine sehr hohe Teilnahme der geimpften Personen an der wissenschaftlichen Studie ab. Die Teilnahme ist nicht an die Impfung geknüpft. Die Datenanalysen erfolgen an der Medizinischen Universität Innsbruck. Wie berichtet, wollen die Forscher dadurch unter anderem mehr Informationen zur Wirksamkeit des Impfstoffes von BioNTech-Pfizer gegen die südafrikanische Virus-Mutation erhalten.