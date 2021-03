Mit 56 den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt

Burger- und To-Go-Boxen für die Gastronomie; Schalen für Obst; Steigen, in denen in den Supermärkten Aktionsware geschlichtet wird - all das stapelt sich in den Maistapack-Büros in Schlierbach. Fünf Jahre nach der Gründung ist der von Gottfried und Bernhard Maier geführte Verpackungshersteller voll auf Wachstumskurs.