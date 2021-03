„Play at Home“: Sony verschenkt PlayStation-Spiele

Während es sich bei den nun ins „Play at Home“-Sortiment aufgenommenen Spielen vor allem um Werke unabhängiger kleiner Entwicklerstudios und Games für die VR-Brille PlayStation VR handelt, nimmt man am 20. April noch einen richtigen Kracher ins Programm auf: den Open-World-Hit „Horizon Zero Dawn“, in dem man gegen bizarre Maschinen-Dinos kämpft.