Verbannt! NHL-Schiri ist nach Sager seinen Job los

Eishockey-Schiedsrichter Tim Peel ist wegen eines unsportlichen Kommentars frühzeitig in den Ruhestand geschickt worden. Der Referee, der Ende April aufhören wollte, wird keine NHL-Partie mehr leiten. Grund für das vorzeitige Karriereende war ein über die Mikrofone eingefangener Satz des 54-Jährigen in der Partie der Nashville Predators gegen die Detroit Red Wings in der Nacht auf Mittwoch.