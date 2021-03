Fivers boten Berlin nur eine Hälfte Paroli - 27:35

Das Wunder von Wien-Margareten ist ausgeblieben! Die Fivers konnten am Dienstag gegen die klar favorisierten Füchse Berlin im Achtelfinalhinspiel der European-Handball-League nur eine Hälfte mithalten, verloren schließlich 27:35 (15:17) und müssen ohne realistische Aufstiegschance zum Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Berlin fahren. Im Viertelfinale wartet auf den Gewinner Montpellier oder Schaffhausen. Die Schweizer mit den Österreichern Sebastian Frimmel, Lukas Herburger und Kristian Pilipovic holten am Dienstag auswärts ein 27:27.