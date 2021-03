Schottland vor Duell mit ÖFB-Team im Aufwind

Für die Schotten geht es in der WM-Quali am Sonntag mit dem Auswärtsmatch gegen Israel weiter, am darauffolgenden Mittwoch wartet die Heimpartie gegen die Färöer. Mit Israel verbindet die Nummer 48 der Weltrangliste - Österreich ist 23. - besonders gute Erinnerungen. Im Oktober des Vorjahres siegten die Schotten im EM-Play-off-Semifinale gegen das von Willi Ruttensteiner betreute Team im Elfmeterschießen, einen Monat später setzte man sich wieder im Elferschießen auswärts gegen die weit höher eingeschätzten Serben durch.