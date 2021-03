AstraZeneca: Wirksamkeit höher, Impfstoff sicher

Vertrauen in Impfstoff deutlich gesunken

Berichte über Thrombosen in Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung hatten das Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffs von AstraZeneca in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien zuletzt weiter sinken lassen. Rund 55 Prozent der Deutschen halten das Vakzin für unsicher, weniger als ein Drittel für sicher, heißt es in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov. In Frankreich bezeichneten 61 Prozent der Befragten den Impfstoff als unsicher. Eine Mehrheit der Briten sieht das von der Universität Oxford mitentwickelte Mittel dagegen weiterhin als sicher an.