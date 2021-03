Außen vor innen: Kaiser drängt weiter auf Öffnung

West-Ost-Gefälle: Mehr Regionalisierung à la Vorarlberg?

Etwas öffnungsfreudiger - besonders in den Ländern - war zuletzt die ÖVP. Klubobmann August Wöginger sagte am Montagvormittag, er halte den Weg, mit Vorsichtsmaßnahmen zu öffnen, wie das bereits in Vorarlberg getan wurde, für den richtigen. Wöginger betonte mehrfach ein West-Ost-Gefälle, das in die Überlegungen einzubeziehen sei.