Österreich-Kantersieg beendet erste WM-Quali-Phase

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat im abschließenden Spiel der ersten Phase der WM-Qualifikation einen Kantersieg eingefahren! Die ÖHB-Frauen fertigten Italien am Sonntag in der Südstadt mit 37:22 (20:8) ab. Der 17. Sieg im 17. Duell mit den Italienerinnen brachte den Österreicherinnen auch Platz eins in der Gruppe. Bereits am Montag (11 Uhr) folgt die Auslosung für das WM-Play-off.